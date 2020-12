Balneari: Scajola pretende risposte certe dal governo

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Pretendiamo risposte dal Governo, è necessario che arrivino risposte chiare, e certezze, sulla validità della legga 145 del 2018, che prevede l’estensione delle attuali concessioni demaniali al 2033. Per noi regioni la legge è assolutamente valida e da applicare. Il 17 dicembre è in programma la Conferenza Unificata Governo – Regioni: è l’ultima chiamata prima della fine dell’anno per poter dare risposte alle 35 mila imprese balneari italiani che vivono una situazione di difficoltà. È necessario che il Governo si esprima in modo univoco”.

Così l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola, coordinatore nazionale degli assessori regionali competenti, in vista della prossima riunione tra Governo e Regioni.

“Ancora ieri – aggiunge Scajola – abbiamo formalmente chiesto, tramite la Presidenza della Conferenza delle Regioni, che il tema venga trattato, ma non abbiamo ancora ricevuto conferme in merito, e non sappiamo quindi se l’argomento sarà inserito all’ordine del giorno. Le regioni, e tutte le imprese sul territorio nazionale, pretendono risposte anche alla luce della contestazione da parte dell’Unione europea proprio sulla legge varata nel 2018”.