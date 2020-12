Autostrade: “Due miliardi di lavori e possibili esenzioni ticket”

Enrico Valeri, direttore gestione rete di Autostrade per l’Italia, durante una audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, ha detto: che la rete autostradale ligure nei prossimi dieci anni beneficerà “di considerevoli interventi di manutenzioni, pari a due miliardi, con cantieri che avranno inevitabili riflessi sulla circolazione dovuti ai limiti della rete ligure, che ha carreggiate strette, direzioni di marcia separate, spesso senza corsia emergenza”.

I cantieri più invasivi saranno aperti in accordo con ministero ed enti locali in inverno e in autunno con traffico su una sola carreggiata; stop ai lavori durante le feste e dal 15 giugno al 15 settembre. Sono inoltre previste esenzioni del pedaggio per 250 milioni.



Valeri ha inoltre ipotizzato: “Stiamo valutando con il ministero delle Infrastrutture la possibilità di fare delle varianti, con la costruzione di nuove tratte autostradali esterne alla rete attuale, per quegli interventi dove bisognerà fare adeguamenti sismici”.