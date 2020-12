Vaccini covid: Golfo Paradiso penalizzato; in Asl 4 a Sestri e Lavagna

Sarebbero solo 68.000 le persone da vaccinare in Liguria nel corso della prima fase. Questa comprenderebbe il personale sanitario a cui occorrerà aggiungere i militi delle pubbliche assistenze, i vigili del fuoco, i dipendenti di onoranze funebri; ospiti e lavoratori delle case di riposo.

Inizialmente era stato comunicato al governo il fabbisogno di 50.000 unità tra personale sanitario (27.000) più dipendenti (9.114) e ospiti 12.780) delle Rsa; ma sarà necessario tenere conto del personale che corre comunque rischi.

Le strutture individuate per la somministrazione delle prime dosi sono passate a 15 in Liguria. Alla Asl 3 sono stati individuati l’ospedale Evangelico di Voltri, Galliera, Gaslini, Policlinico San Martino, Villa Scassi; quindi il Golfo Paradiso non avrà punti, neppure presso l’ex oispedale di Recco. In Asl 4 gli ospedali di Lavagna e Sestri levante; in Asl 5 gli ospedali di Sarzana e La Spezia e anche qui poteva essere considerato anche l’ospedale di Levanto.