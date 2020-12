Uscio: iniziata la consegna alle famiglie dei buoni spesa

Dal Comune di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Uscio ha iniziato oggi l’erogazione dei contributi per solidarietà alimentare previsti dal decreto-legge 154/2020 – Decreto Ristori Ter per far fronte all’emergenza Covid-19.

I “buoni spesa” – consegnati direttamente dal Sindaco Giuseppe Garbarino alle famiglie – sono utilizzabili presso i negozi alimentari e la farmacia di Uscio, nonché nel punto vendita Ekom di Avegno, per generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Chi è in possesso dei requisiti, può accedere al beneficio presentando domanda on-line nell’apposita sezione, oppure compilando il modulo presente sul sito internet del Comune di Uscio e disponibile presso gli uffici comunali.