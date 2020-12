Sori: “Il bar sopra o sotto il prato”, i racconti degli Agitatori Culturali

Da Patrizia Biaghetti, ilPigiamadelgatto, riceviamo e pubblichiamo

Cari Amici degli Agitatori,

sabato 19 dicembre dalle ore 16 per le contrade del paese di Sori, gli Agitatori Culturali Irrequieti Giandeibrughi, provvisti di mascherina e di distanza di sicurezza nel rispetto delle norme del buon senso, promuoveranno il loro libro di racconti “Il bar sopra o sotto il prato”.

Il libro dona stabilità.

Il nostro animo barcollante ha bisogno di uno spessore che ci stabilizzi destabilizzandoci.

Il libro è quel giusto spessore che ci tiene eretti di fronte alla vita, la vita di chi il libro lo scrive e quella di chi lo legge.

Ed è con questo principio che noi Agitatori ci siamo lanciati nella scrittura.

Abbiamo prodotto questa piccola raccolta di racconti “Il bar sopra o sotto il prato” dedicati a quei bar, luogo di incontro, scambio di opinioni, discorsi deliranti, azioni assurde, un posto dove trascorrere le ore, far scorrere il tempo molto spesso tra ricordi andati e inutili chiacchiere.

Ogni bar ha i suoi caratteristici personaggi, a volte esagerati nei loro comportamenti, spesso il bar è il luogo dove liberano le loro ansie, si lasciano andare e riescono ad essere loro stessi molto più che in famiglia, perché le critiche che possono ricevere qui, durano lo spazio di un caffè.

Gli agitatori, vi introdurranno in questo ambiente, vi faranno sedere a uno di quei tavolini e vedere la variegata umanità che vi si aggira, attraverso il racconto delle loro storie e emozioni.

Vi aspettiamo e vi chiediamo di diffonderne notizia.