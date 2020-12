Sestri: domani la Baia di Portobello in Consiglio regionale

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per domani, martedì 15, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. La seduta del Consiglio regionale, a causa dell’emergenza sanitaria, non è aperta al pubblico e ai media. Può essere seguita in streaming sul sito di Regione Liguria o in diretta su Telenord.

Interrogazione 22 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Roberto Arboscello, Selena Candia, Roberto Centi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Paolo Ugolini): Sull’iter di convocazione del Tavolo di confronto regionale sull’emergenza Covid19 e del Tavolo sugli anziani, le fragilità e le solitudini.

Interrogazione 32 (Stefano Balleari): Sulla situazione delle tariffe di rimborso per le Pubbliche Assistenze.

Interrogazione 34 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Centro ictus presso l’Ospedale San Paolo di Savona.

Interrogazione 35 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’area di crisi complessa – politiche attive del lavoro.

Interrogazione 36 (Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sul destino del polo culturale dedicato ai bambini al Porto Antico.

Interrogazione 37 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’acquisto dei dispositivi di mantenimento della catena del freddo per la conservazione del vaccino antiCovid-19.

Interrogazione 38 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sui risultati del “Patto per la residenzialità e family support” ex articolo 5 l.r. 30/2017. b

Interrogazione 39 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui progetti di messa in sicurezza della Baia di Portobello (Sestri Levante).

Interrogazione 40 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla deliberazione n. 924 del 13 novembre 2020 recante “Approvazione Programma strategico per il Recovery Fund nell’ambito del PNRR”.

Interrogazione 41 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulle carenze organizzative ed informative della Asl 5 in merito ai vaccini antinfluenzali e ai tamponi per SARS CoV2.

Interrogazione 42 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui pazienti oncologici dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana trasferiti presso l’Ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Interrogazione 33 (Giovanni Battista Pastorino): Sul DH Oncologico della Spezia e l’attesa dei pazienti nel giardino prospiciente il padiglione.

Interrogazione 45 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui disagi dei pazienti del Day hospital dell’ASL 5.

Interrogazione 43 (Giovanni Battista Pastorino): Sul Centro Cepas CNR – comune di Bonassola.

Interrogazione 44 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla frana di Gnocchetto – Valle Stura.

Interrogazione 46 (Roberto Centi, Selena Candia, Ferruccio Sansa): Sulla predisposizione di test antigenici di massa nelle scuole.

Interrogazione 47 (Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sulla costituzione del Tavolo tecnico di coordinamento regionale sulla violenza di genere.

Interrogazione 49 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla medicina di famiglia in provincia di Imperia.

Interrogazione 50 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui certificati per giustificare assenza per contagio Covid dei lavoratori.

Interrogazione 51 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sul divieto di spostamento tra i Comuni durante le feste di Natale.

Interrogazione 52 (Ferruccio Sansa, Selena Candia, Roberto Centi): Sulla trasformazione del Parco regionale di Portofino in Parco nazionale.

Interrogazione 54 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui lavori dell’acquedotto e del cantiere della pista ciclo-pedonale di Imperia.

Interrogazione 3 (Giovanni Battista Pastorino): Sul bonus taxi.

Interrogazione 4 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento della zona franca urbana nel comune di Ventimiglia (IM).

Interrogazione 5 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla diffusione della vespa velutina.

Interrogazione 8 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla seconda automedica in Val Bormida (SV).

Interpellanza 4 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sullo stato di avanzamento dei bandi Covid-19.