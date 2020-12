da Facebook Comune di Sestri Levante

Come ogni lunedì vi riepiloghiamo i dati relativi all’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante, comprensivi dell’aggiornamento da venerdì a oggi, che Asl non manda nel fine settimana.

Abbiamo 64 persone positive, rispetto a venerdì abbiamo 10 contagi in più.

Sono 8 le persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

Nella grafica il riepilogo generale dei dati.