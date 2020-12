Sesta Godano: ‘Mangia Trekking’ e il monte Gottero

Dall’Associazione “Mangia Trekking” riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con adeguata partecipazione ed attenzione, anche in tempo di Coronavirus, il progetto denominato ”Cammini tra i Parchi del Mare, delle Valli e delle Montagne, svolto in collaborazione tra l’associazione Mangia Trekking, gli Enti Parco (Appennino Tosco Emiliano, Cinque Terre, Alpi Apuane, Montemarcello Magra Vara e Porto Venere) e diversi Comuni di Toscana, Liguria ed Emilia.

Nei giorni scorsi, con la partecipazione del Comune di Varese Ligure, l’associazione dell’Alpinismo Lento ha organizzato la salita in ciaspolatrekking sul monte Gottero, oggi ben imbiancato dalla neve. L’iniziativa guidata dagli alpinisti Filippo Alinovi e Mara Giusti, ha voluto essere un interessante “salto” nella storia ed una proposta turistica per tutti, rappresentata dalla montagna caratterizzata anche dall’essere “Foce dei tre confini”. Un luogo storico-culturale di grande importanza, in cui anticamente vi convergevano le linee di confine tra la Repubblica di Genova, il Gran Ducato di Toscana ed il Ducato di Parma.

Così, l’associazione Mangia Trekking, invita coloro che apprezzano il vivere negli ambienti naturali ed incontaminati, a venire a conoscere le possibili e straordinarie avventure offerte dal “massiccio”, che anticamente era chiamato Monte Nero in virtù delle sue estese foreste. Così, attraverso la pratica senza sosta, dello sport dell’Alpinismo Lento, l’associazione continua a contribuire al mantenimento della memoria storica del Gottero, e considerati gli stupendi scenari osservabili dalla sua cima, a valorizzare un patrimonio turistico tra Lunigiana, Val di Vara e la Val di Taro.