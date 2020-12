‘Santa’: covid, bomba a orologeria tra consapevolezza e percezione

Da Roberto De Marchi, già sindaco di Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Mi pare interessante e meritevole di riflessione la discussione che si sta sviluppando circa il comportamento giudicato irresponsabile da parte degli italiani che nelle grandi città affollano le vie commerciali o della cosiddetta movida.

Correttamente il Sindaco di Milano ha affermato che la gente fa tutto ciò che viene permesso e dunque è inutile scandalizzarsi anche se sappiamo con certezza che una ventina di giorni dopo i comportamenti insensati se ne vedranno le conseguenze.

Ecco, proprio questo mi sembra il dato cruciale sul quale invitare a ragionare: la differenza esistente tra consapevolezza e percezione.

Io penso che tutti siano consapevoli ma abbiano una differente percezione del fenomeno e che questo, nella fattispecie, nasca dallo scarto temporale tra contatto col virus ed effetti del contatto.

Mi spiego prendendo ad esempio la galleria Vittorio Emanuele II di Milano: la folla che vi ha gravitato tra sabato e domenica può certamente essere valutata nell’ordine delle migliaia di Persone.

E’ pressoché certo che, in quelle condizioni logistiche, almeno il 20% dei presenti si saranno infettati e tra costoro alcuni moriranno.

Ma ciò accadrà tra 20 o 30 giorni e la cosa non sarà affatto percepita dalla maggioranza di coloro che avevano frequentato la Galleria di Piazza Duomo.

Diversamente sarebbe se la consecutio temporum tra infezione e conseguenze fosse immediata.

Immaginate di essere in galleria ed improvvisamente attorno a voi iniziassero a crollare in crisi respiratoria acuta decine di Persone: sarebbe un fuggi-fuggi generale e la Gente avrebbe l’immediata percezione del rapporto causa ed effetto.

E’ un fenomeno assolutamente normale nel comportamento delle folle e se ne colgono svariati esempi nelle vicende umane: emblematico lo shock subito dagli statunitensi per l’attacco alle torri gemelle avvenute in una nazione che aveva visto la guerra sul proprio suolo per l’ultima volta nel 1861, durante la guerra civile, mentre l’Europa era stata martoriata, nello stesso periodo, dalla guerra franco-prussiana del 1870 e poi dalla prima e seconda guerra mondiale!

Ecco perché, a mio parere, per affrontare questi aspetti complessi di natura psico-sociologica sarebbe necessaria una costante opera di informazione e convincimento che i Governi dovrebbero impostare ricorrendo non tanto ai soli divieti (anche se a volte necessari) ma all’abbinamento tra norme e ragioni delle stesse per far diventare il Cittadino protagonista e non suddito.