Rapallo: Natale, raccolta giocattoli per beneficenza

Da Social Media Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Feste di Natale all’insegna della solidarietà per il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo che scende in campo per raccogliere giocattoli e materiale scolastico per le famiglie in difficoltà.

“Giovedì 17 dicembre saremo presenti con un punto di raccolta a Rapallo presso la Pasticceria Riviera in Via della Libertà 22 (saletta lato galleria) dalle 15 alle 18. Invitiamo i nostri concittadini a portarci giocattoli nuovi o

usati (purché tenuti bene), peluches, materiale scolastico, libri per bambini/ragazzi.” dice il Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo Gianni Arena “Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa dei ragazzi di Gioventù Nazionale di Genova. Tutto il materiale ovviamente verrà sanificato secondo i protocolli antiCovid19. A chi donerà un giocattolo in omaggio il nostro calendario 2021 con splendide foto della vecchia

Rapallo”.

“La raccolta in realtà è già iniziata: in molti ci stanno facendo avere giocattoli e libri. Chi non potesse venire al nostro punto di raccolta può telefonarci da oggi al 17 dicembre al numero di telefono 3355713339

e verremo noi da voi a prendere i giocattoli. Contiamo sulla generosità di tutti per un’iniziativa di solidarietà a favore dei bambini, che nasce dal nostro Circolo ma vuole andare al di là delle sigle di partito. La nostra

volontà è donare un sorriso ai bambini delle famiglie vittime della profonda crisi economica, che rischiano di vivere le feste natalizie in estrema sofferenza. La mattina di Natale dev’essere un momento di gioia per i bambini, nessuno escluso.” Conclude Monica Debè, responsabile dell’iniziativa.

Un sentito ringraziamento da parte di tutto il Direttivo del Circolo ai titolari della Pasticceria Riviera che hanno generosamente accettato di ospitare il nostro centro di raccolta. Vi aspettiamo numerosi giovedì 17 dicembre dalle 15 alle 18 presso la Pasticceria Riviera (saletta lato galleria) Via della Libertà 22 a Rapallo.

Vi aspettiamo numerosi!

Gianni Arena, Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo