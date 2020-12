Rapallo: il porto giovedì in commissione, poi in Consiglio

Il presidente Eugenio Brasey ha convocato la Commissione comunale attinente alla “programmazione poliennale” per giovedì 17 alle ore 12.30. Interverranno i commissari Alessandra Ferrara, Laura Mastrangelo, Isabella De Benedetti e Mauro Mele.

Prima di trattare il tema porto Carlo Riva, la Commissione dovrà trattare la ratifica di una deliberazione di giunta relativa ad una variazione di bilancio e l’acquisizione in proprietà comunale di porzioni di terreno a ridosso della spiaggia pubblica del Castello dei Sogni. Quindi la pratica relativa “alle opere per la messa in sicurezza del porto e dell’abitato e l’approvazione delle modifiche al testo dell’atto supplettivo della concessione comunale. Volendo il presidente Mentore Campodonico potrebbe convocare il Consiglio per l’approvazione della pratica prima di Natale. Sarebbe un regalo alla città.

Eugenio Brasey