Mancano solo undici giorni a Natale ma il premier Conte non sa ancora che decisioni assumere. Zona rossa? Zona arancione in tutta Italia? Le persone non sanno ancora se e come potranno muoversi. Prima le decisioni sembravano le gate ai dati relativi ai contagi; ora sul timore di una terza ondata. Se questa è la linea occorre chiedersi allora perché ieri si è permesso un dissennato “liberi tutti” che è stato accolto con soddisfazione da gitanti e operatori economici.