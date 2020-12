Luna Park: grandi assenti in Riviera, gli auguri di Marco Caroleo

Quest’anno nel periodo natalizio il grande assente è stato il Luna Park, ne parliamo con Marco Caroleo imprenditore del settore noto nel Levante, in particolare a Lavagna e Recco, anche per le sue iniziative benefiche.

Dove si trova al momento? “A Milano. Fermi, senza alcuna prospettiva. Tante promesse, ma al momento nessuna possibilità di lavoro”.

Dove ha fatto l’ultima tappa ligure? “Ad Andora dove abbiano svolto l’attività senza problemi. Rispettando tutte le misure di sicurezza previste, compresa la sanificazione delle attrazioni. Terminato il periodo previsto, non abbiamo più lavorato; siamo arrivati a Milano e qui ci siamo fermati”.

Quale la prima tappa saltata? “Lavagna. Avevamo speso 600 euro per attrezzarci di cartelli con le norme di comportamento, mascherine, disinfettante per le mani e le struture. Poi una telefonata ci ha avvertito che era stato firmato un decreto che non consentiva più la nostra attività”.

Dopo Lavagna anche Recco sentirà la mancanza del Luna Park con le giornate dedicate all’Anfass e ad altre iniziative benefiche “Ogni tanto ricevo la telefonata di qualche amico che mi tiene informato sulle novità. Sarei ben lieto di tornare e organizzare le varie giornate con i ragazzi e salutare Biagio, Nanni, Marco, Fulvio, Stefano e tanti altri”.

Avete manifestato pubblicamente per richiamare l’attenzione sulla vostra situazione “Sono andato anch’io a Roma. Sono 42.000 i lavoratori degli spettacoli viaggianti; con capitali inutilizzati e tante bocche da sfamare. Abbiamo avuto mille promesse, ma siamo sempre al punto di prima”

Vuole mandare un saluto speciale ai suoi amici levantini: “Vorrei fare gli auguri, uno per uno, a tutti gli amici della Riviera augurando loro loro un buon Natale e Capodanno”.