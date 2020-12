Lettere/ “Quanto costano le previsioni del tempo Rai?”

Da Manlio Braggio riceviamo e pubblichiamo

Mi rivolgo ai consiglieri regionali. Non ho mai letto un loro interessamento sui costi e sul servizio pubblico svolto dalla Rai in Liguria. A partire dall’organico, dalle ore di trasmissione, dei servizi spesso ripetuti, dalle scelte e tempestività, aggiornamenti delle notizie. Ultimamente gli ascoltatori mattutini, nel giro di un’oretta ascoltano le informazioni meteo fornite fino alle 7 da Gemma Favia su News 24, poi dall’Aeronautica militare sulla rete nazionale e dalla brava e veloce Costanza Bertucca dalla sede di Genova, dove l’anno scorso operava Arpal e due anni fa Limet. Ma quanto costano agli abbonati le previsioni e i servizi ripetuti più volte anche in date e reti diverse?