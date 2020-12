Lettere/ Diga Perfigli: “Io geometra contadino, lei avvocato presidente”

Da Federico Cardarelli riceviamo e pubblichiamo il testo della risposta inviata alla mail (pubblicata in baso) ricevuta da Antonio Segalerba. L’argomento è la diga Perfigli



Ma che sorpresa! Quindi Segalerba esiste ancora! Lo sa quant’è che la cerco?

Che vuole che le dica? Il sindaco Di Capua, da candidato, aveva firmato l’impegno a “ritirare l’adesione del Comune di Chiavari dall’intesa relativa alla realizzazione di tale opera”.

Devo dirvelo io come fare? Io, diplomato geometra e di professione contadino, dovrei illustrare ad un avvocato presidente di consiglio comunale “gli strumenti giuridici per fermare l’opera”?

Io al massimo, se proprio non è in grado di trovarseli lei, posso dirle con quali atti i comuni hanno approvato il progetto:

1° lotto:

_ Lavagna: delibera n°11/2013

_ Chiavari: n.d. – ero rimasto che lo stavate cercando

2° lotto:

_ Lavagna: delibera n°36/2013

_ Chiavari: non ho il numero dell’atto ma è stato approvato in consiglio in data 26.7.2013 e glie lo trasmetto in allegato.

Per il resto, so assai! L’unica cosa certa qui è che la promessa non l’avete mantenuta e che gli elettori, al momento opportuno, giudicheranno. Sia i vostri che quelli di Lavagna.

Cordiali saluti

Federico Cardelli

*****

Il 14/12/2020 13:40, Antonio Segalerba ha scritto:Scusi, ma lei sa quali sono le competenze del Comune?

Me le può declinare specificamente in merito all’opera in oggetto?

Quali sono gli strumenti giuridici che il comune potrebbe utilmente utilizzare per fermare l’opera secondo Lei?

Le chiedo di rispondermi a questi tre argomenti in modo puntuale affinché possa capire la sua strategia.

Cordiali saluti.

Antonio Segalerba