Lettere/ “Chiavari, se la politica protesta conto di sé”

Apprendo che l’associazione/partito Partecipattiva sarà presente alla nostra manifestazione di sabato contro la diga Perfigli (ore 15.30 a Lavagna, piazza del Comune).

Ma lo sa Partecipattiva di avere un consigliere di maggioranza a Chiavari?

Lo sa che il loro sindaco, quando cercava i voti tre anni fa, aveva promesso per iscritto di ritirar l’adesione del Comune al progetto? (Allego documento)

Lo sa che il Comune di Chiavari non ha ancora ritirato una mazza – né il primo lotto ora in partenza, e nemmeno il secondo che invece è ancora da finanziare?

Cosa mi rappresenta Partecipattiva ad una manifestazione di piazza contro un progetto che potrebbe facilmente far ritirare?