Lavagna: le associazioni e le spese di rimborso per l’ospitalità

Le associazioni ospitate, a Lavagna, in due strutture del Comune, “Palazzo Rocca” in Piazza Cordeviola e “Palazzo della Cultura e della Memoria” in Piazza Ravenna, devono al Comune, come già avvenuto nel 2019 il rimborso spese annuale anche per il 2020. Di seguito importi e associazioni.

Palazzo Rocca:

•€. 110,00 a carico del Circolo Filatelico Lavagnese

•€. 110,00 a carico dell’Associazione Arcieri del Tigullio

•€. 160,00 a carico di Auser Tigullio Golfo Paradiso – Onlus

•€. 190,00 a carico dell’Associazione Franco Pucciarelli

•€. 160,00 a carico del Gruppo di Danza Rinascimentale “Le Gratied’Amore”

•€. 140,00 a carico di A.N.P.I. Sezione di Lavagna

•€. 1’190,00 a carico dell’Associazione Sestieri di Lavagna

•€. 380,00 a carico dell’Associazione Iuta

Palazzo della Cultura e della Memoria:

•€. 360,00 a carico di Auser Tigullio Golfo Paradiso – Onlus

•€. 100,00 Associazione Karol Wojtyla Onlus

•€. 100,00 Unitre – Sezione di Lavagna

•€. 100,00 Arci Ragazzi