Football Sala/ Corso gratuito per allenatori (on line)

Da FIFS (Federazione Italiana Football Sala) riceviamo e pubblichiamo

Alla cortese attenzione del direttore della redazione di Levante News

segue il comunicato stampa dell’apertura delle iscrizioni al Corso per Allenatori CONI 1°Livello di Football Sala, che si terrà online dal 18 gennaio 2021

FIFS Calcio a 5 AMF – Aperte le Iscrizioni al Corso Allenatori CONI 1°Livello Calcio da Sala – On Line dal 18 al 29 Gennaio 2021

La Federazione Italiana Football Sala comunica Ufficialmente che, sono Aperte le Iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala che si terrà nella modalità On-Line a partire dal 18 Gennaio p.v.

Il Corso, organizzato in collaborazione col Settore Formazione OPES Italia, prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna, oltre ad un esame finale scritto per il Conseguimento della Certificazione CONI di 1°Livello di Allenatore di Calcio da Sala.

Il Corso allenatori 1° Livello abilita per il Settore giovanile, Attività promozionale e Regionale Fifs maschile e femminile. Non è un corso che abilita ad attività della Figc.

Numero chiuso di 25 Partecipanti – Iscrizioni entro Martedì 12 Gennaio p.v. o al raggiungimento del numero prefissato.