Enpa: l’amore per gli animali in disco del rapper genovese Mike fc

Dall’ufficio stampa dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (Enpa) ricreviamo e pubbloichiamo

“Semmo tutti ‘n pö sarvæghi”. Il rapper genovese Mike Fc canta un inno alla fauna ligure e alla libertà per sostenere il Cras Enpa di Genova

Roma, 14 dicembre 2020 – Siamo tutti un po’ selvatici! Anzi Semmo tutti ‘n pö sarvæghi! Parola del rapper Mike fC che per un giorno indossa i panni dei volontari del Cras dell’Enpa di Genova, imbraccia la sua chitarra e dedica un inno agli abitanti dei boschi e delle terre liguri, alla libertà e al rispetto della biodiversità. “Caprioli, cinghiali, ghiri, aquile reali, il mondo è un tesoro di piante e animali, siamo tutti un po’ selvatici e tutti vogliamo la libertà”. Con queste parole il cantante riporta l’attenzione, attraverso la sua musica, alla preziosa risorsa della fauna selvatica in Liguria e invita tutti i suoi conterranei a sostenere il grande lavoro dei volontari del Cras di Genova. Un lavoro che solo quest’anno ha portato ad accudire e recuperare oltre 2100 animali selvatici di 122 specie diverse, di cui 17 particolarmente protette: 21 civette, 9 assioli, 4 falchi pecchiaioli, 3 falchi pellegrini, 11 sparvieri e tanti altri!

Circa il 68% degli animali accolti dal Cras Enpa di Genova è stato rimesso in libertà. E proprio la “Libertà” è un punto fondamentale di questo appello canoro e dell’impegno quotidiano del Cras di Genova. “Libertà è il mio habitat”, afferma Mike fC indossando la maglietta Enpa. “Un CRAS, infatti, – afferma Massimo Pigoni, responsabile Cras Enpa – è una struttura in cui tutta la fauna selvatica in difficoltà può trovare rifugio, venire curata e riabilitata alla vita in libertà. Perché è proprio il rilascio il fine ultimo di ogni operazione del CRAS, nella salvaguardia del patrimonio naturalistico della regione e nel rispetto delle esigenze dei selvatici. Per questo, i CRAS offrono un servizio alla biodiversità, per bilanciare per quanto possibile il danno dovuto alle attività antropiche”.

“Questo progetto – racconta Massimo Pigoni – è nato proprio dall’amore e dalla dedizione per il nostro territorio. Alcune volontarie del Cras, ascoltando i pezzi dedicati a Genova di Mike fC, hanno iniziato ad immaginare come sarebbe stato raccontare in musica la ricchezza della nostra fauna che abbiamo la fortuna di curare ogni giorno. “Semmo tutti ‘n pö sarvæghi” è nata così. Gli animali sono emozione pura e quale modo migliore della musica per comunicarla? Grazie a Mike fC per aver raccontato un pezzo della nostra storia, del nostro mondo e per averci sostenuto con tutta la sua energia e la sua positività!”

Ascolta e guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=_Hj2Lnfv38g&feature=youtu.be

Scarica il video: https://wetransfer.com/downloads/971473f5a865c8d657725b13677dc40720201213163218/718a5e39d131ac8621ba06a0ef0fcb9920201213163235/fff4bd