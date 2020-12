Deiva Marina: lavori e deviazioni per lavori in A-12

di Guido Ghersi

Continuano le ispezioni alle gallerie dell’autostrada A12 Sestri Levante-Livorno in concessione alla S.a.l.t. (Società Autostrada Ligure Toscana), situate nel tratto tra i caselli di Deiva Marina e Sestri Levante attraverso l’utilizzo di georadar. Per questo motivo, la S.a.l.t. ha emesso un’ordinanza ad hoc: infatti fino alle ore 17 di venerdì 18 dicembre sarà chiusa la carreggiata Nord dell’A12 in direzione Genova, dal km. 58+275 al Km. 52+750. Il traffico sarà deviato sul tratto corrispondente della corsia di sorpasso dell’opposta carreggiata. Per tutta la durata dei lavori, nel tratto interessato, sarà vietato il sorpasso in entrambe le carreggiate, dalle ore 6 alle ore 24, ai veicoli e ai trasporti eccezionali di larghezza superiore a 3,30 ml.