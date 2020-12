Chiavari: “Il bilancio regionale e il punto sulla sanità”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,



ci stiamo avvicinando ad una delle sedute del Consiglio Regionale più importanti: la sessione di Bilancio. Quello che ci servirà per descrivere e mettere le solide basi economiche per il tipo di Liguria e di Regione che vogliamo.



Ad oggi non abbiamo ancora molto materiale da condividere. Più o meno la struttura è quella degli scorsi anni: con l’aggiunta di un fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui bisognerà capirne l’impatto.



Nelle pieghe di bilancio si trovano però alcune questioni piuttosto singolari.



I costi della politica di Toti

Quello che si può sicuramente iniziare a dire è che non vogliamo una Regione che continui a far aumentare i costi della politica. Con una delibera di Giunta, Toti e i suoi Assessori, hanno approvato l’ampliamento degli uffici politici degli assessori, arrivando a spendere 1.36 milioni in più all’anno. Ne venivamo già da una discussione sullo stesso tema: la scelta di Toti di far dimettere 5 Assessori per far entrare cinque nuovi Consiglieri faceva lievitare le spese pubbliche di 500 mila euro l’anno ma le grosse critiche mosse, non solo dalle istituzioni, evidentemente non hanno convinto il Presidente che in questo momento storico soprattutto ci sarebbe bisogno di una maggiore attenzione e sobrietà.

Come da inizio legislatura la coalizione di opposizione sta lavorando compatta. Crediamo che in un momento come quello che stiamo vivendo, sociale ed economico, sia fondamentale fare fronte unito per essere propositivi nei confronti della maggioranza: nella sessione di Bilancio questa necessità diventa più centrale, e penso sia la strada giusta per rispondere alle aspettative dei nostri elettori e di tanti che non si sono riconosciuti nella nostra proposta e si sono allontanati, perché delusi.



In questa settimana che ci separa dalla 3 giorni di Bilancio, metteremo quindi sul tavolo delle proposte concrete di politiche attuabili sia nell’immediato sia nel lungo periodo, di cui vi terrò aggiornati.



Il Recovery Plan

A livello nazionale quella del Recovery è la sfida più grande a cui siamo chiamati a rispondere: come Paese e come Regione.

Digitalizzazione ed Innovazione, Rivoluzione verde e transizione ecologica, Infrastrutture per la mobilità, Istruzione e formazione, Equità, Inclusione Sociale e Territoriale, e Salute: sono questi i 6 assi di intervento in cui si deve dividere l’intero progetto presentato entro aprile 2021.

Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Gianmarco Medusei di attivarsi immediatamente per convocare una seduta del Consiglio ad hoc in modo da portare la discussione ad essere più collegiale, e quindi per non perdere un’occasione unica per i liguri tutti.

Le Regioni infatti sono state chiamare a dare il loro contributo e così, la Liguria ha mandato al Governo il proprio contributo delineato tramite una delibera di Giunta con 168 proposte progettuali per una cifra complessiva di 24,5 miliardi di euro: manca completamente una visione d’insieme del progetto Liguria, mancano infatti le politiche concrete per l’ambiente, per le nuove generazioni, per lo sviluppo sostenibile, per le donne, l’entroterra e per le fragilità. Purtroppo si tratta di una fotografia coerente con il disegno politico della destra ligure, perché il modello di sviluppo sino ad ora adottato non vuole essere modificato, nonostante sia risultato completamente inefficiente.

Una banale lista della spesa, con progetti antichi ripescati dai cassetti degli uffici, delineano una richiesta assolutamente non in linea con il piano di sviluppo di cui la Liguria avrebbe bisogno.



Il punto sulla sanità

Siamo in una fase delicata della gestione dell’emergenza sanitaria. I numeri di questa settimana, a livello nazionale, dicono che la pressione sulla rete ospedaliera è ancora notevole e che quindi siamo ben al di là da considerare conclusa la seconda ondata, per numero di casi e – purtroppo – di decessi.

Il presidente dell’Ordine dei Medici ha spiegato le difficoltà e le preoccupazioni verso la terza ondata, e la necessità di organizzare la rete ospedaliera in maniera tale da non ricadere nei ritardi e nelle difficoltà di questi mesi. Un tema che dovrebbe essere al centro della discussione della nostra regione, a partire da alcuni aspetti, come la necessità di preservare e riattivare le prestazioni “No covid”, per fare un esempio.



Leggo invece che Toti “personalmente” non si aspetta una terza ondata dello stesso impatto della seconda. (“Anche medico, non lo sapevo”, per citare Aldo Giovanni e Giacomo). A parte il folklore del Presidente, torniamo a questioni più specifiche. Ne cito due.



La prima riguarda la dotazione di strumentazioni negli ospedali liguri.

Faccio l’esempio del Polo di Sestri Levante, che è sede di COVID Hospital per il Tigullio. Un polo determinante nella gestione della crisi sanitaria nel nostro territorio. Perché non la si dota, nell’ambito dell’ammodernamento dei macchinari annunciato tempo fa, di una TAC che possa essere di maggiore supporto per i pazienti di quel polo, (COVID e non solo)? Da molti anni si chiede, dall’Amministrazione Comunale e non solo, di rafforzare questo polo di una TAC per gli esami interni ed esterni, per un polo oncologico e riabilitativo. Una richiesta che dovrebbe valere ancora di più ora – visto anche il suo ruolo di polo COVID. Su questo tema, depositerò nei prossimi giorni una interrogazione.



La seconda riguarda la prevenzione

Nelle scorse settimane si sono moltiplicati, sul territorio, i punti “tampone”, per affrontare l’emergenza. Ora, perchè non utilizzarli in maniera ancora più strutturata per gli screening? Ad esempio, svolgere uno screening del personale delle pubbliche assistenze – a carattere periodico. Oppure organizzare una campagna volontaria di screening per il personale scolastico, in vista della riapertura delle scuole a inizio gennaio.

Sono solo alcune possibili proposte di programmazione che andrebbero implementate in questa fase meno acuta dell’emergenze



Comportamenti regionali

Le vacanze di Natale si avvicinano e come immaginavamo il DPCM Natale sta facendo molto discutere. Quello che ne penso l’ho espresso nella diretta di sabato scorso, se volete ve lo lascio qui.



Un’ultima riflessione, in attesa di quello che potrebbe poi essere deciso in maniera definitiva sullo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25, del 26 e del 31 dicembre, riguardo al comportamento che tengono o che dovrebbero tenere alcuni Presidenti di Regione:

Da una parte, la consapevolezza che tutti gli sforzi economici, sociali e in termine di vite fatti sino ad oggi, potrebbero risultare vani se non si pone la dovuta e necessaria attenzione. Dall’altra il continuo braccio di ferro con il Governo, passando da un atteggiamento al limite del negazionismo, per tornare a chiedere la massima attenzione e ritornare ancora una volta ad una evidente poca attenzione allo sforzo sino ad adesso intrapreso.

Una questione che non è neppure di colore politico: basta pensare, solo nel campo della destra tra la differenza tra il Governatore Zaia e Toti. Non siamo davanti a scelte partitiche quindi, ma si dovrebbe parlare di banale buonsenso.

Qui vi dico cosa ne penso.



L’acciaio, Genova e il ritorno dello Stato

Venerdì è stato firmato l’accordo tra Invitalia e con Arcelor Mittal, che sancisce l’ingresso dello Stato all’interno della società. E’ un ottimo risultato. Si garantisce un futuro alle filiera dell’acciaio in Italia e consente il mantenimento degli attuali livelli occupazionali in tutti gli stabilimenti.

Questo deve essere solo il primo passo di un nuovo corso, che guardi al futuro e che, grazie a una serie di importanti investimenti, rilanci finalmente l’occupazione in questo settore industriale strategico.

In questo quadro di sviluppo Genova deve tornare a rivestire un ruolo centrale, garantendo la produzione, il lavoro e la sostenibilità ambientale.

Di questo aspetto parlerò venerdì dalle ore 16 in un webinar dal titolo “Genova, può essere ancora la città di “aria e acciaio”?” che andrà in diretta sulla pagina di Goodmorning Genova.



Appuntamenti

Questa settimana ci saranno due incontri on line, tramite piattaforma zoom, di cui mi fa piacere darvi notizia e invitarvi a partecipare, entrambi si svolgeranno mercoledì 16 dicembre.



Alle ore 18.30 parteciperò al Forum Ambiente, organizzato dal Partito Democratico Liguria. Sono molte, e importanti, le sfide che la nostra Regione deve affrontare a tema ambientale e deve saperle vincere, nonostante la scarsa propensione ambientale della attuale Giunta e di quella precedente. La prima in ordine temporale, sarà la Just Transition Fund e cioè le risorse stanziate dalla Comunità Europea a sostegno dei territori interessati dalle trasformazioni economiche e sociali dovute all’abbandono del carbone, sino a tornare a parlare seriamente di cambiamento climatico, di efficientamento energetico e di economia circolare.

Alle ore 21.30 l’associazione la Nassa dialogherà sull’abitare e sulle politiche giovanili con me e il collega Claudio Muzio.



Per entrambi gli incontri potrete trovare il link per entrare nelle stanze nelle loro pagine social.



Temi da rilanciare

Come vi dicevo già nelle scorse settimane, sto riassumendo molte delle attività che nella precedente legislatura non erano state discusse in Consiglio, o che non erano state approvate.

Presto vorrei far riassumere la Proposta di Legge sull’Eredità Universale che avevo presentato grazie al lavoro svolto insieme all’Associazione Genova che Osa, che riprendeva l’idea dal Forum Disuguaglianza e Diversità di Fabrizio Barca.

Qui vi lascio il link della diretta Facebook che il Forum ha tenuto proprio sul tema “Potere dei/delle giovani. Riequilibrarlo con un’eredità universale e tassando i vantaggi ricevuti”, in cui il tema dell’Eredità Universale è stato nuovamente discusso.



Diretta

Come sempre, anche sabato scorso, ho fatto il punto della settimana: la sanità regionale e soprattutto territoriale con le sue grandi criticità in un momento in cui ci sarebbe bisogno di maggiore programmazione e la grande sfida del Recovery.

Se vi va, vi lascio qui il link.



Inoltre, questa dovrebbe essere l’ultima diretta Facebook che faccio in solitaria: vorrei iniziare a raccontare la Regione e la Liguria insieme ad alcuni ospiti, settimanalmente, per avere una visione più approfondita di tutta la Liguria e di tutta la grande ricchezza di amministratori, politici, esponenti della società civile che lavorano per il nostro territorio.