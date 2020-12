Chiavari: consegna a domicilio dei pacchi natalizi agli assistiti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale consegna i pacchi di generi alimentari per gli anziani assistiti dal servizio domiciliare, per chi usufruisce del telesoccorso e della consegna dei pasti a casa: un servizio che il Comune si accinge ad erogare a ridosso del periodo natalizio, che acquista ancora più significato in questo anno segnato dalla pandemia e dalle difficoltà. I prodotti sono stati acquistati presso la Conad di corso Dante, che ha sempre sostenuto le nostre iniziative in tema di servizi alla cittadinanza» afferma il sindaco Marco Di Capua.

«Sono 140 pacchi in consegna già da stamattina grazie all’instancabile lavoro degli operatori domiciliari: il contenuto è stato scelto tra i generi di prima necessità, come olio, pasta e caffè, ma anche panettone, biscotti e dolciumi vari. Abbiamo cercato di fare il massimo per le famiglie che riceveranno il pacco natalizio, un segno di vicinanza e solidarietà, ma anche un modo per entrare a casa delle persone, spesso sole, in un Natale diverso da tutti gli altri».

«Vogliamo ringraziare il Comune per averci permesso di collaborare a questo importante servizio di assistenza ai cittadini. Da inizio emergenza abbiamo donato 200 spese omaggio per le famiglie bisognose alle quali se ne sono aggiunte altre 50 offerte dai nostri clienti – spiega Alessandro Ravera, socio del supermercato Conad di Chiavari di corso Dante – Questa volta abbiamo fornito supporto all’iniziativa e gestito l’aspetto logistico, cercando di integrare la scelta effettuata dall’amministrazione con ulteriori prodotti che abbiamo inserito gratuitamente, sempre in quest’ottica di cooperazione e aiuto a favore della collettività».