Chiavari: cessione museo, il grazie di Andreatta a Di Capua

Dal comandante Ernani Andreatta, fondatore e curatore dell’omonimo museo del mare, riceviamo e pubblichiamo

Vorrei ringraziare il Sindaco Marco Di Capua per le sue belle parole in seguito alla cessione del Museo Marinaro alla Marina Militare. La mia prima condizione è stata che il Museo dovesse rimanere a Chiavari e mai e poi mai essere trasferito in altre sedi. Ho solo acconsentito, ed è ben specificato nell’atto notarile, che alcuni preziosi reperti di origine Marconiana e non solo, potranno essere eventualmente prestati per mostre temporanee in altre sedi come quella di La Spezia dove il Museo Tecnico Navale è appunto di proprietà della Marina Militare.

E’ ovvio che se la Scuola Telecomunicazioni FF AA di Chiavari dovesse chiudere i battenti, pensando al peggio, si potrà eventualmente pensare ad una “smilitarizzazione” della Palazzina N che contiene il museo, o altresì, lo stato Maggiore della Marina deciderà cosa fare del “suo” Museo Marinaro.

Ma questo è fasciarsi la testa prima di romperla. Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta come si legge nell’atto di donazione dovrà restare sempre a Chiavari nei Locali della Scuola TLC come parte integrante della Sala Storica della Scuola stessa.

Vorrei anche aggiungere che il Sindaco Di Capua e la sua Giunta, quando hanno intitolato il “Llungomare dei Gotuzzo – costruttori navali” alla famiglia di mia Madre, hanno fatto un atto pubblico di riconoscimento di questo passato glorioso legato al mare ma purtroppo dimenticato da molti. Pertanto la riconoscenza che ho avuto dalla attuale Amministrazione mi premia largamente del mio impegno di tutti questi anni. D’altra parte a Chiavari, al di fuori della Scuola TLC, non avrei mai potuto pensare di trovare oltre 800 mq di locali, ben custoditi e protetti che, dopo una mia ristrutturazione per renderli più idonei, non presentano costi ulteriori di affitto. Inoltre l’Associazione Culturale il “Sestante” mi aiuterà nella gestione oltre ai Militari e ciò comporta che almeno una dozzina di persone, tutti volontari, collaboreranno affinché tanti secoli di storia vengano sempre ricordati e resi usufruibili da guide, che non ho tema di dire, sono dei professionisti in materia. Passata la Pandemia da Virus vorrei ricordare che il Museo sarà sempre visitabile ma solo su appuntamento come sempre specificato perchè in ambito militare.