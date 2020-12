Camogli: strenne di Natale per i bimbi bielorussi e le loro famiglie

di Consuelo Pallavicini

Oggetti fatti a mano, esposti in via della Repubblica 59 a Camogli, venduti ad offerta libera per raccogliere una somma che permetta di spedire aiuti umanitari ai bambini bielorussi e alle loro famiglie. Questa l’idea di Paola Milanese ed Antonella Ghisoli, di “Liguria Mare” Odv, associazione nata nel 2002, che opera sul territorio ospitando due volte l’anno un gruppo di bambini bielorussi orfani o sottratti alle famiglie. Purtroppo a causa della pandemia non è stato possibile farli venire in Liguria; nell’attesa e con la speranza che possano presto tornarci, un segno tangibile di affetto attraverso il contributo di noi tutti. L’esposizione è aperta dalle 10 alle 12; per informazioni tel. 333 3311439.

Associazione “Liguria Mare” Odv – Piazza Colombo 3/15 Genova. Tel. 010 590110 – 347 7821361 – liguriamare@libero.it – www.liguriamare.org