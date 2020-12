Camogli: falesia sottostante il cimitero, iniziati i lavori

di Consuelo Pallavicini

A Camogli da domani inizieranno i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria della falesia rocciosa sottostante il cimitero comunale. “Il tratto soggetto all’intervento è quello che va dal belvedere Gente di mare ai confini con Recco, nelle parti dove la falesia è in stato di equilibrio precario – spiega Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune – Il primo passo è quello di effettuare l’estirpazione della vegetazione e il disgaggio. Successivamente si provvederà alla posa di reti metalliche armate e di pannelli a fune”.

Per consentire di effettuare i lavori in totale sicurezza, da oggi con un’ordinanza del Demanio Marittimo è stata istituita, nell’area, l’interdizione della circolazione e della sosta pedonale che resterà in vigore fino al 13 marzo del prossimo anno e comunque fino al termine dei lavori. Analoga ordinanza è stata emessa dalla Capitaneria di porto di Genova per lo specchio acqueo antistante.

Ad effettuare l’intervento la società “Ecogrid S.r.l.” di Borghetto Santo Spirito. L’opera è realizzata grazie ad un contributo regionale di 470mila euro nell’ambito dei fondi per gli eventi meteorologici di ottobre/novembre 2018.