Camogli: canoni demaniali, la posizione di Luca Pastorino

Da Antonio Leverone, per il Comitato spontaneo tutela territorio, riceviamo e pubblichiamo

In merito a quanto precedentemente pubblicato

http://www.levantenews.it/index.php/2020/12/07/camogli-canoni-demaniali-considerazioni-di-un-comitato/

Comunicazione ricevuta da Luca Pastorino il 12.12.20.

In questo caso, le osservazioni e le problematiche enormi sorte in seguito

dell’approvazione del decreto agosto e in particolare dell’articolo 100 del decreto “Agosto” che, tra le altre cose, fissa in euro 2500 il canone minimo relativo alle concessioni demaniali senza distinzione alcuna riguardo la finalità della concessione medesima.

Anche e soprattutto a seguito delle segnalazioni che mi sono pervenute dal mio territorio, da Sestri Levante appunto tramite amici quali Benvenuto e Battistini o da Camogli o ancora da Santa Margherita Ligure, come sapete ho avuto modo di discutere una interrogazione in aula alla Camera in diretta Tv. La risposta Al quesito non è stata brillantissima ma almeno il tema è stato posto.

Con la legge di bilancio ho avuto modo di presentare un emendamento che, uno tra i pochi, è stato “segnalato” e poi “super segnalato” e che quindi è stato inviato al vaglio dei ministeri competenti per la necessaria verifica di fattibilità oltre che di copertura finanziaria.

L’emendamento fa salva la previsione del canone minimo a 2500 euro ma opera una distinzione di finalità, prevedendo un canone minimo a 500 euro annui per finalità sportive, ricreative e senza scopo di lucro svolte in forma singola o associata…insomma quello che interessa a noi a salvaguardia delle tradizioni e di tutto quello che da anni portiamo avanti in vari modi.

Esiste un altro emendamento simile (120.010) a firma Buratti del Pd, con il quale ho interloquito in queste settimane, e che condivide il tema. Non siamo d’accordo sul risultato finale, dal momento che quell’emendamento, che fa salve le concessioni demaniali di durata inferiore all’anno e che per quella fattispecie prevede un canone minimo pari a 500 euro, ma che prevede per tutte le altre con finalità “sociali” un canone minimo di 1250 euro. Questo in ragione di esigenze di copertura finanziaria.