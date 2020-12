“Bomba all’aeroporto”: genovese denunciato anche per altri 15 episodi

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri, riceviamo e pubblichiamo

Nel primo pomeriggio di ieri, uno sconosciuto, da una cabina telefonica sita in pizza Montano, chiamava il “N.U.E. 112”, segnalando la presenza di una bomba all’interno dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Immediatamente, la Centrale Operativa, inviava sul posto personale della Stazione Carabinieri di Sestri Ponente e del Nucleo Radiomobile, che unitamente alla Polizia Aereoportuale, i cinofili e gli artificieri, effettuavano un’accurata bonifica che permetteva di verificare l’inesistenza di ordigni esplosivi. Nel tardo pomeriggio, i militari del Nucleo Radiomobile, dopo un’accurata e serrata attività di indagine, supportata anche dal sistema di video-sorveglianza del Comune di Genova “Città Sicura” collegato alla Centrale Operativa dei carabinieri e delle altre forze di polizia, dopo aver visionato le immagini estrapolate dalle telecamere, cristallizzavano le sembianze fisiche e l’abbigliamento indossato dall’autore della chiamata. Pertanto, perlustrando la zona limitrofa al a Piazza Montano, rintracciavano e poi fermavano l’artefice della comunicazione. Accompagnato in Caserma, l’uomo identificato in M.R. 45 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia della stessa indole, veniva denunciato in stato di libertà per “procurato allarme presso l’Autorità e interruzione di pubblico servizio continuato”. Le immediate indagini supportate anche da comparazioni vocali, eseguite dagli stessi operanti, confermate dalla “confessione” dell’indagato, permettevano di acclarare la responsabilità del soggetto su ulteriori 15 episodi di “allarme bomba” presso l’aeroporto di Genova, Stazioni Ferroviarie della città, Tribunale, palazzo del Matitone, eventi occorsi a partire dallo scorso mese di gennaio alla data odierna.