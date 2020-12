Val d’Aveto: folla e code infinite al rientro

Oggi il mondo si è riversato a Santo Stefano d’Aveto per giocare con la neve, respirare l’aria invernale, ciaspolare e assaporare i gustosi piatti della gastronomia locale. Per altro le strade erano pulite e garantivano sicurezza.

Le stesse strade sono diventate un calvario all’ora del rientro con code lunghissime dovute in gran parte ai cantieri per sistemare le frane e ai semafori. Alla fine sono intervenuti gli stessi carabinieri spegnendo i semafori e facendo scorrere la viabilità in direzione mare.

(foto Stefania Robelli)