Sestri: l’infermiera morta sarebbe stata positiva

Si svolgeranno domani a Sestri Levante, i funerali dell’infermiera 58enne che venerdì è precipitata dall’edificio dove abitava in via Monsignor Vattuone. Era nota per la sua professionalità e disponibilità. Il decesso ha suscitato nel comprensorio enorme impressione sia perché la vittima era conosciuta da moltissime persone,sia perché, da alcuni giorni, sarebbe stata in isolamento in quanto positiva al covid. Se ciò è vero, occorrerà stabilire se esiste una connessione tra la positività e i motivi che hanno provocato l’incidente mortale.

I funerali nella sua parrocchia, la chiesa di San Bartolomeo della Ginestra, alle 10.30.