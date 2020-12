La mega che da mesi sta effettuando i lavori di messa in sicurezza della diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure, un appalto da 15.000.000, oggi si è spostata davanti ai bagni Gio e Rino, subito prima del Covo, per sistemare e mettere in sicurezza anche quel punto del litorale.

(Foto P.F.)