Recco: “Ivo Monteforte rifiutò una sicura carriera politica”

Da Luciano Port riceviamo e pubblichiamo

Ho appreso ieri con dolore del decesso a Pesaro di Ivo Monteforte.

Con Ivo siamo stati ragazzi assieme nella Recco ricostruita, abbiamo condiviso la gestione del Cur, Circolo Universitario Recchese, poi ci siamo divisi nelle scelte della politica: lui nel Pci io nella Dc senza che sia mai venuta meno stima ed amicizia.

Quasi tutte le estati lo incontravo in passeggiata a Recco dove avevamo occasioni di rievocare gli anni trascorsi.

Ultimamente non avevo più avuto occasione di incontrato, ma non sapevo nulla della terribile malattia che lo affliggeva.

Di lui ricordo quando il suo partito, dopo l’esperienza di vice sindaco di Recco, lo invitò caldamente a far parte dei quadri dirigenti (lasciando la professione) con una carriera politica garantita. Ivo declinò l’invito preferendo, con ragione, impegnarsi con successo nel lavoro di ingegnere idraulico che lo portò a rivestire importantissimi incarichi fuori Liguria.

Questa sua scelta indica bene il carattere ed il valore della persona, soprattutto in oggi dove difficilmente si opporrebbe un rifiuto a una tale offerta…

Alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze.