Dopo anni di abbandono sono iniziati i lavori per riqualificare la “casa delle bambole” come viene chiamato l’immobile situato a Recco all’incrocio tra la via Aurelia e via San Francesco. A parte alcuni lavori per metterlo in sicurezza, lo stabile non costituiva certo uno scorcio tra i migliori della cittadina. Ma non era certo il solo.