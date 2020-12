RASSEGNA STAMPA Calano i ricoveri, 36 nuovi positivi

Oggi, domenica 13 dicembre, auguri a Lucia. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: solluchero (godimento compiaciuto, comica reazione di una goffe vanità lusingata e sollecitata). Proverbi: “Cane scottato dall’acqua calda ha paura anche dalla fredda”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Giochi per bimbi, anno anomalo, vendite in calo, si salvano i classici”; “Spesa del contadino lasciata sospesa per chi ha bisogno”; “Dehors più estesi gratis per tutto il 2021”. Emergenza covid: “Calano i ricoveri, 36 contagiati nelle ultime 24 ore.”; “Drive through in Val Graveglia su prenotazione”.

Sestri Levante: “Che fine ha fatto la Tac promessa all’ospedale?”. Sestri Levante: piccole concessioni demaniali, stangata contro i più deboli. Chiavari: il Museo Andreatta alla Marina Militare. Chiavari: in piazza Fenice torna la pista da pattinaggio.

Rapallo: piscina anfiteatro al Lido. Rapallo: dragaggio, reazioni positive, ora la spiaggia per disabili. Rapallo: lavori per 240.000 euro alle case comunali. Rapallo sentiero Montallegro, serve l’inaugurazione. Portofino: acceso il grande abete.

Recco: Confuego, rito rinnovato per pochi intimi.

Fontanabuona: “Il tunnel va fatto”.