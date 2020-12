Rapallo: la cerimonia del confuoco al tempo del covid

Venerdì sera a Recco, senza alcun annuncio preventivo, il sindaco Carlo Gandolfo ha celebrato il rito augurale del “confuoco” senza pubblico, causa covid. In realtà Gandolfo aveva già sfrondato la cerimonia lo scorso anno.

Se “confuoco” ci sarà, l’augurio è che la cerimonia venga snellita e ridotta al significato augurale che aveva originariamente anche a Rapallo. La premiazione del concorso “Ama la tua città” merita uno spazio a parte e soprattutto di non essere messa in ombra dall’accensione dell’alloro. Rapallo, che vuole essere città dei giovani e dei bambini, deve dare tagli e rimodulare anche alcune iniziative apprezzabili se sono brevi e presentate in modo brillante. Tra l’altro occorre anche tenere in considerazione le condizioni meteo non sempre favorevoli. Ovvio che a queste considerazioni se ne possono contrapporre altre.

Al momento tuttavia non si ha notizia se la cerimonia si svolgerà, quando e con quali modalità.