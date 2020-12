Un sessantenne è morto in val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia, mentre stava effettuando una ciaspolata in compagnia della moglie. Improvvisamente è stato colpito da un malore, un probabile infarto. Scattato l’allarme, da Albenga è partito l’elicottero Grifo con medico e infermiere a bordo, ma all’arrivo l’uomo era già morto. La salma è a dispoosizione del magistrato che dovrà decidere se effettuare o meno l’autopsia per stabilire le cause, naturali, del decesso.