Lettere/ “‘Santa’: la priorità è la cura del cimitero”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

È stato pubblicato dal comune di Santa il bando per la pulizia e restauro dei monumenti cittadini a costo zero tramite la sponsorizzazione dei privati. Iniziativa utile e certamente meritevole visto che questi monumenti fanno parte della nostra cultura, però i nostri amministratori si sono dimenticati di un altro monumento culturale, o comunque un luogo culturale di ricordi, il cimitero.

Attualmente ci sono dei lavori in corso da quattro anni circa ed il luogo meriterebbe più attenzione, i nostri cari meritano molto di più. In questo periodo di crisi economica le priorità sono tantissime ma se si sono trovati i fondi per le luminarie natalizie non si potevano trovare i fondi per chiudere i cantieri in essere visto che sono passati anni? Non ci sono soldi a bilancio?

Allora date precedenza a questo luogo per qualche sponsorizzazione. Non è mia intenzione fare polemiche ma credo che questo luogo meriti più rispetto quindi mi aspetto un intervento urgente.