Lettere/ “I mercatini di Chiavari e Recco”

Da Vasco Repetto riceviamo e pubblichiamo (Il mercatino dell’antiquariato si svolge una volta al mese; il prolungamento di quello di Recco è a fronte dei mercati saltati per allerte, festività patronale e decreto covid. E per tradizione Non si capisce perché i mercati dovrebbero essere veicolo di contagio m.m.)

Proprio deluso e anche amareggiato. Ma come, si fanno grandi sacrifici eppoi leggo di iniziative assurde promosse e avallate dalle Amministrazioni comunali della Riviera?

A Genova il Sindaco Bucci ha proibito ogni forma di fiere e mercatini, anche quelli caratteristici di Natale e a Chiavari si continua ogni 15 giorni con il mercato dell’antiquariato peraltro locato negli stretti vicoli?

A Recco si pensa bene di prolungare l’orario del mercato settimanale fornendo un assist alle occasioni di contagio?

Purtroppo questa emergenza Covid è veramente mal gestita, senza un minimo di coordinamento nazionale;cosi’ facendo sarà inevitabile la terza ondata.

Buone feste.