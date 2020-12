Chiavari: “I quartieri dimenticati dalla giunta”

Da Silvia Garibaldi, Consigliere Comunale Gruppo “Noi di Chiavari”, riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo Noi Di Chiavari (Consiglieri comunali Roberto Levaggi e Silvia Garibaldi) ha presentato diverse interrogazioni ed interpellanze alla maggioranza.

Tutti gli argomenti trattati riguardano i quartieri di Ri Alto, Ri Basso e Sampierdicanne che riteniamo non adeguatamente considerati da questa amministrazione in paragone, in particolare, al centro Città.

Per quanto riguarda il quartiere di Ri Alto abbiamo trasformato in interpellanza una interrogazione non risposta sui segni di cedimento della sede stradale sulla strada che porta alla Chiesa, a circa 500 metri dalla stessa.

Per quanto attiene a Ri Basso, che attende da mesi il completamento di Piazza De Buono, abbiamo richiesto illuminazione ed addobbo analoghi al centro Città visto che Piazza Sanfront è la porta di ingresso di Chiavari dall’entroterra e da Lavagna.

Abbiamo richiesto delucidazioni inoltre sul cosiddetto progetto “orti urbani” annunciato a mezzo stampa tempo fa dal Sindaco, che temiamo vada a sostituire una palestra a uso del quartiere come tale e per scopi di protezione civile. Tale palestra era la contropartita per le opere di tipo sociale e avrebbe occupato la zona della ex “Agricola” e sarebbe stata un benfit per il quartiere. Abbiamo chiesto se è come temiamo e le motivazioni di questa eventuale scelta.