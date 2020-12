Borghetto Vara: 300mila euro dal MiBact per la chiesa di Santa Maria Assunta

di Guido Ghersi

Grazie ad un finanziamento di 300 mila euro, da parte del MiBact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), stanno per essere terminati i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria Assunta della “Corte dell’Accola”, lo storico edificio dell’anno 881 per il quale, anni addietro, il locale comitato del Comune di Borghetto Vara, di cui la chiesa fa parte, aveva avviato una battaglia per salvarlo da incuria e degrado. All’interno del vetusto edificio sacro esiste ancora un altare del 1482 e due cicli di affreschi raffiguranti la Madonna con il Bambino e San Giovanni Battista.