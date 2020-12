La giornata soleggiata e, solo in parte, la possibilità di spostarsi tra regione regione, ha portato in Riviera migliaia di persone. Dopo il tramonto, ritorno pesante a casa con code chilometriche in A-12, tra Chiavarti e Rapallo e, ininterrottamente tra Recco e Nervi. Soprattutto per la presenza di cantieri in autostrada.