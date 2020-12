Regione: “Staff di Toti, aumentate le spese”

Da Luca Stocchi Segretario provinciale Genova riceviamo e pubblichiamo

Un’altra trovata del governatore Giovanni Toti che ha ben pensato di aumentare le risorse da destinare al suo staff per aggiungere uffici politici agli assessori.

Una cifra pari a 863mila euro che porta la spesa annua del settore a 1,36 milioni.

Il tutto mentre, in piena pandemia, non si trovano i fondi per cercare di risanare il sistema sanitario regionale, distrutto da decenni di tagli e privatizzazioni.

Evidentemente, a Toti, non interessano le condizioni del personale sanitario drammaticamente sotto organico.

In fondo, a qualcuno poco importa se, esattamente un anno fa, i pazienti oncologici del San Martino sono stati trasferiti a Savona per il tilt dei macchinari di radioterapia.

Insomma, per ciò che interessa i denari si trovano, mentre per sanità e messa in sicurezza del territorio i cordoni della borsa si chiudono.

Come Partito Comunista Italiano non possiamo che continuare a condannare, con forza, la politica auto referenziale e nemica del popolo di una giunta regionale profondamente inadeguata.