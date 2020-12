Recco: “Sono queste le opere pubbliche prioritarie”

Dallo staff Comunicazione del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni si discute sulla volontà da parte dell’Amministrazione di Recco di realizzare ulteriori cementificazioni nel territorio del Comune di Recco.

Ci chiediamo se esista una pianificazione urbanistica studiata dietro a tutti questi interventi, che a noi sembrano “scelti a caso” e ci fanno temere uno sperpero di prezioso denaro pubblico senza un vero tornaconto per i cittadini: secondo noi le necessità sono ben altre!

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del sindaco si parla di realizzare altri due silos auto (uno all’ingresso autostradale ed uno lungo via Liceti – sotto la stazione ferroviaria) per circa 5 milioni di euro e un intervento di riqualificazione della passeggiata a mare per circa 2 milioni di euro. Quindi su una capacità di spesa di circa 9 milioni nelle possibilità del Comune di Recco si intende spenderne almeno 7 in queste opere.

Ci permettiamo di rilevare, per prima cosa, che nella Città di Recco, pur avendo una popolazione in calo dagli anni ’90 (siamo passati da quasi 10.500 abitanti a circa 9.500), la densità degli abitanti per chilometro‐quadro rimane, pur sempre, una fra le più alte della Liguria (986 abit./Km), essendo il territorio del comune limitato in ampiezza (9,77 kmq). Quindi l’aggiunta di nuovi edifici inquinanti aggrava una situazione già compromessa dal punto di vista della densità di cemento e quindi di qualità della vita.

Seconda cosa (e più importante), il patrimonio di opere pubbliche in carico al Comune di Recco presenta un’età media di circa 60 anni ed oltre, quindi vecchio ed obsoleto. La nostra città è stata costruita in gran parte nell’immediato dopoguerra e la maggior parte dei servizi strutturali e infrastrutturali sono di quell’epoca: la necessità e urgenza di costruire non aveva permesso una tecnologia adeguata.

La maggior parte degli edifici pubblici ha oggi un’anzianità di circa 70 anni e sappiamo, da studi tecnologici moderni, che il cemento armato dopo 70 anni inizia a sfaldarsi non essendo “eterno” come si supponeva in allora.

Inoltre, nel corso degli anni, scarse sono state le manutenzioni, anche quando la necessità di ristrutturazione appariva evidente.

Le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni hanno “chiuso gli occhi” per dedicarsi, invece, a costruzioni di sicuro impatto mediatico come il barca‐silos. Così molti edifici e infrastrutture di proprietà comunale sono in uno stato ormai fatiscente. Ci riferiamo a:

1) gli edifici delle (cosiddette) abitazioni sociali (case popolari) di proprietà comunale;

2) taluni edifici scolastici;

3) alcune strutture in uso a società sportive;

4) ad alcune aree di verde pubblico attrezzato;

5) a molti tratti di marciapiedi soprattutto delle zone periferiche e la necessità di realizzare nuovi tratti sulla via Aurelia, in particolare in direzione del cimitero. Ciò consentirebbe anche di evitare continue cause intentate dai privati nei confronti del Comune.

6) infine le passerelle pedonali sul torrente: quella in via dei Giustiniani e quella al termine di via Dei Fieschi a San Rocco.

Reputiamo quindi vergognoso che l’amministrazione comunale continui a “chiudere gli occhi” di fronte alle necessità di restauro dei propri beni ma anche alla necessità di creare altri spazi pubblici a servizio della collettività, come ad esempio una biblioteca o spazi per i giovani e si dedichi invece alla progettazione di altre opere di dubbia necessità.