Recco: i giovani al sindaco, quali sono le priorità per la città?

Da Erica Parodi, per conto di Giovani recchelini, riceviamo e pubblichiamo



Egregio Sig. Sindaco,

La lettera che Le abbiamo scritto nasce dalla lettura della volontà della Sua Amministrazione di realizzare a Recco due silos per le automobili: uno nello spazio cosiddetto ex-Enel, l’altro in Via Liceti nell’area verde sottostante il viadotto ferroviario. Tali realizzazioni hanno un costo stimato di 4 milioni e mezzo. Non pochi.

La seguente riflessione si sviluppa a seguito di una domanda che ci siamo fatti: tali posteggi sono la priorità per Recco o sono altre le esigenze che mancano, soprattutto per noi giovani? Tali finanze potrebbero essere meglio spese? Per questo motivo abbiamo creato un sondaggio online e lo abbiamo diffuso tramite passaparola, raggiungendo così moltissimi nostri coetanei di Recco o dei dintorni che passano la giornata principalmente nella nostra Città. Abbiamo chiesto di esprimersi liberamente su quali fossero, secondo loro, le priorità per Recco e come potessero essere spesi nei prossimi mesi – ed anni – quei 4 milioni e mezzo.

Possiamo immaginare quanto sia difficile governare una Città in circostanze straordinarie come quelle attuali, ma proprio per questo motivo sarebbe opportuno vagliare attentamente come spendere tali soldi per rendere migliori i servizi di Recco. L’emergenza sanitaria ha influito profondamente sulle nostre vite, ma ha anche messo in luce alcune gravi mancanze a livello nazionale e locale, delle quali risentono molti ragazzi tra i 13 e i 28 anni.

Dall’intenso confronto, di cui sopra, sono emersi numerosi elementi assenti nella nostra città o che necessiterebbero di maggiori attenzioni. Li vorremmo portare alla Sua attenzione, in ordine di priorità:

– Realizzazione di un’Area Studio (con ampi spazi e orari estesi, possibilmente attrezzata con computer e Wi-Fi);

– Realizzazione di un’Area verde (attrezzata per calistenics, skatepark…);

– Costruzione di Cinema-Teatro;

– Mancanza di locali serali-discoteche;

– Scadente programmazione di eventi culturali;

– Mancanza di cura per i sentieri collinari e le aree verdi cittadine;

– Necessità di nuovi locali per la banda cittadina (o adeguamento per la sede attuale);

– Realizzazione di una pista ciclabile che congiunga il mare ai monti.

Siamo ovviamente consapevoli che sia una lista lunga e gravosa per le casse cittadine e, inoltre, sappiamo che non tutto ciò che ne fa parte sia realizzabile nell’immediato, ma non possono più restare inascoltate almeno le prime due proposte, la cui realizzazione è ora più che mai prioritaria e ritenuta indispensabile dalla maggior parte degli interpellati.

L’impossibilità di spostarsi tra i comuni ha privato molti studenti della possibilità di usufruire delle biblioteche comunali e universitarie sparse nel genovesato. È, purtroppo, opinione diffusa che studiare a casa o in biblioteca non faccia alcuna differenza; al contrario, studiare in un luogo idoneo a questa attività ne migliora notevolmente il rendimento, come dimostra lo studio dell’University for Development Studies1.

1 https://core.ac.uk/download/pdf/234672438.pdf

Poter incontrare i propri compagni in biblioteca, studiando insieme e condividendo le proprie idee e conoscenze, è fondamentale e costruttivo.

Lo studio non è solo un meccanismo solitario di immagazzinamento di nozioni: è fatto di scambio, di interazione e anche di amicizia.

La nostra biblioteca, come Lei sa, offriva già in precedenza un servizio decisamente inadeguato sia dal punto di vista dello spazio (compresenza di Sala Polivalente – Biblioteca e scarsità di tavoli) sia per gli orari di apertura, insufficienti per un servizio dedicato agli studenti.

Ora più che mai è diventato essenziale avere un luogo con queste caratteristiche nel nostro territorio: è dovere morale per il Comune garantire a tutti il diritto allo studio.

Nel sondaggio sono state proposte spontaneamente diverse realtà che potrebbero essere adibite a questo scopo, tra cui l’area ex Saub-ASL o il complesso delle Maestre Pie. Sappiamo non essere proprietà comunali, ma potrebbero essere, per dimensioni e posizione, strategiche per questo scopo; d’altronde, instaurare un dialogo costruttivo tra enti è uno dei compiti delle Amministrazioni pubbliche.

Il secondo punto su cui vorremmo insistere è la realizzazione di un’area verde attrezzata.

Nel tempo, Recco ha perso anche quei pochi spazi pubblici adibiti ad attività ricreative: da alcuni anni la passeggiata ospita parcheggi (talvolta fino a metà della stagione estiva), il campetto da basket di Piazzale Olimpia non è soggetto ad opere di manutenzione da tempo immemore ed è perciò pericoloso per l’utenza.

Secondo il sondaggio sarebbe utile avere un luogo dove potersi allenare all’aperto: negli ultimi anni, in Italia la modalità di allenamento a corpo libero sta prendendo sempre più piede, agevolata dall’intervento dei comuni che si occupano di realizzare le strutture adatte. Questa pratica si è diffusa ancor più ampiamente a seguito del divieto delle attività sportive nei luoghi chiusi a causa del Covid-19.

Anche in questo caso, pensiamo che Recco disponga di almeno due spazi adeguati per questo tipo di installazione: lo spazio verde contiguo al campetto da basket di Piazzale Olimpia e soprattutto, ancora una volta, il complesso delle Maestre Pie. Quest’ultimo sarebbe un luogo veramente adatto e adattabile all’esigenza di un pubblico variegato: il grande spazio che offre potrebbe essere riutilizzato sia per un’area calistenica (dedicata agli sportivi), sia per un’area verde comunale pensata per famiglie e anziani o per chi, più semplicemente, desidera trascorrere del tempo all’aria aperta in uno spazio verde di qualità (oggi mancante sul territorio comunale).

Abbiamo trovato riscontro di queste due proposte sul Suo programma elettorale e anche Lei, nello stesso, sottolinea l’importanza di “migliorare la qualità della vita attraverso l’attività fisica regolare” e spostare la biblioteca “in una sede più consona e più accessibile ai disabili”. Per questo ci aspettiamo che la realizzazione di questi due punti sia per Lei una priorità assoluta.

Le altre proposte, sicuramente, meritano attenzione e non devono essere considerate meno importanti o non interessanti. Alcune sarebbero anche di facile realizzazione ed economicamente fattibili, come la pulizia dei sentieri collinari e delle aree verdi cittadine.

Le vogliamo dare un ultimo dato su cui riflettere: nel sondaggio è stato chiesto se si preferisse riutilizzare uno spazio già esistente o edificarne uno nuovo.

La stragrande maggioranza, il 76%, ha dichiarato che sarebbe opportuno utilizzare spazi già esistenti in stato di abbandono, tra cui spiccano, nelle risposte aperte, il complesso delle Maestre Pie, l’ex-Saub, l’ospedale storico di Recco (Villa Ansaldo), uno sfruttamento maggiore dell’Ospedale di Recco (nuovo), la Casa Torre, la casa del Fascio, l’ex Enel, eccetera.

Questo significa che a Recco non mancano gli spazi, non si necessita di nuove costruzioni per realizzare quanto è emerso. Servono solo la volontà e la scelta Amministrativa di porre i finanziamenti comunali su questi progetti.

Restando in attesa di una Sua risposta,

porgiamo i nostri più cordiali saluti a Lei, ai suoi assessori e consiglieri tutti.

Giovani recchelini