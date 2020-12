Recco: Café Philo, martedì in videoconferenza

Da Café Philo riceviamo e pubblichiamo

Care Amiche e cari Amici di Café Philo,

eccoci al nostro terzo e ultimo incontro dedicato ai Miti d’Amore.

Perché ancora racconti d’Amore? Perché nell’età della tecnica, forse, la cosa più difficile da trovare nei legami è proprio l’amore.

Saremo ancora in compagnia di Ovidio, e non solo, alla scoperta di un mito che ci parla di vicinanza, fiducia e rispetto.

‘Gli amanti che passano la vita insieme non sanno dire che cosa vogliono l’uno dall’altro. Non si può certo credere che solo per il commercio dei piaceri carnali essi provano una passione così ardente a essere insieme. È allora evidente che l’anima di ciascuno vuole altra cosa che non è capace di dire, e perciò la esprime con vaghi presagi, come divinando da un fondo enigmatico e buio’. Platone,Simposio,192cd.

Introduce e modera Cristina.

Ti aspettiamo martedì 15 dicembre dalle 19.30 online su zoom.

Per accedere online https://us02web.zoom.us/j/84319415149?pwd=cWp5ejZqNEtzaFgzb05uVnNlKzc1Zz09