RASSEGNA STAMPA Dragaggio del Golfo, via libera

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: dragaggio del golfo , c’è il via libera della Regione. (Commento. Il titolo è sbagliato; non si tratta di dragaggio del porto bensì del golfo di Rapallo come spiegato nel testo). Emergenza covid: “Tornano i contagi nella Rsa, ma la curva sta scendendo” (Commento. Non si parla di decessi); “Spostamenti liberi nei giorni di fresta ‘Così l’economia torna a respirare'” (Commento. Ma gli spostamenti liberi al momento sono presunti, deciderà il parlamento); “Orari di punta 30 bus in più; Atp prepara il ritorno a scuola delle superiori”.

Sestri Levante: assembramenti, scattano i controlli. Sestri Levante: diga Portobello, torrente Petronio e dragaggio porto, fondi per i progetti. Chiavari: Anpi e Sardine effettuano una raccolta straordinaria per gli ultimi. Chiavari: bande giovanili, altre denunce; furti e aggressioni riprese col cellulare. Chiavari: park pubblico per 67 nuovi posti in via Parma.

Rapallo: stop agli allagamenti, canali di scolo ripuliti. Rapallo: pacchi alimentari e consegna pasti per tutto il 2021. Santa Margherita Ligure: sempre grave l’anziano investito. Santa Margherita Ligure: rinviata la Due Perle.

San Colombano: i ragazzi del Marsano portano nuova vita ad aiuole e spazi verdi. San Colombano: lavanderia San Giorgio, il caso approda in Regione. Fontanabuona:, criticità Enel. Val Graveglia: rete Tim out. Rezzoaglio: cerca funghi alle Agoraie, denunciato.

La Repubblica: ampio servizio su Santo Stefano d’Aveto.