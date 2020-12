Rapallo: “Porto, decisioni condivise con pochi intimi”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Ancora una volta leggiamo le novità sul porto di Rapallo dagli organi di stampa, ancora una volta i cittadini sono costretti a spettatori in una vicenda che coinvolge il futuro di tutta la città. Dopo aver respinto in Consiglio Comunale la richiesta di un Consigliere il quale chiedeva una pubblica assemblea per decidere, o meglio, per informare, ci troviamo ancora oggi a reperire le notizie sui mass media. Ci siamo anche costituti in Comitato per avere un ruolo anche da semplici “uditori”, abbiamo anche chiesto uno spazio nel consiglio di amministrazione transitorio che porterà alla nuova concessione di un area pubblica fondamentale per la città, per l’indotto e per i posti di lavoro. Ad oggi ancora nulla, ad oggi ancora costretti a chiedere documenti tramite quei pochi canali a nostra disposizione, a chiedere consulenze esterne ad esperti indipendenti. Evidentemente queste fasi “storiche” così definite dalla stampa e dalla nostra amministrazione devono essere condivise da pochi intimi e non divulgate alla popolazione.