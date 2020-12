Rapallo: alloggi comunali, al via la manutenzione

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Un investimento pari a 240 mila euro per realizzare opere di manutenzione straordinaria di appartamenti di proprietà comunale siti rispettivamente in Via Betti, Via delle Balze e Salita Paxo.

Questo il contenuto della delibera approvata dalla giunta comunale nel corso della riunione di ieri mattina.

Un progetto che prevede interventi manutentivi sugli infissi, sugli intonaci, sulle coloriture, sulle pavimentazioni e un rifacimento completo dell’impianto termo – sanitario e dell’impianto elettrico.

“Desidero ringraziare il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio che hanno seguito sin dall’inizio l’evoluzione delle pratiche necessarie e l’ufficio tecnico del comune per la realizzazione del progetto – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – l’amministrazione, nonostante la complessità del periodo, continua a eseguire interventi mirati e attenti ai bisogni dei cittadini.”