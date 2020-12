Portofino: il Natale si è acceso in piazzetta

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Poco fa, nella piazzetta di Portofino, dopo la benedizione di don Giosso, è stato illuminato l’albero di Natale e sullo sfondo della baia anche la stella di Canazei ha preso luce; inaugurate anche le due casette degli Elfi. Tutto accompagnato dal brano Hallelujah cantato dai bimbi del borgo. Chi lo desiderava poteva seguire l’accensione in diretta streaming.

“E’ questo un Natale della speranza, di uscire da questa situazione. Abbiamo voluto accendere l’albero per dare un forte segnale di ritorno alla normalità – ha detto il sindaco Matteo Viacava – Venivamo dal crollo della strada e pensavamo che fosse finito il periodo buio, invece è iniziata questa emergenza durante la quale purtroppo abbiamo perso anche persone care. La cifra per gli eventi natalizi è stata destinata per i tamponi alla cittadinanza e per fare beneficenza”.

Video dell’accensione: https://www.facebook.com/comunePortofino/videos/688771168693146