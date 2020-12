Pallanuoto/ “Altra tegola sulla Rari Sori, ma anche solidarietà”

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo

In settimana, durante alcuni lavori di manutenzione, sono stati riscontrati dall’attuale gestore della Piscina Comunale della Rari Nantes Sori delle situazioni meritevoli di un’attenta valutazione.

Nella fattispecie l’ammaloramento e il distaccamento di una trave di legno facente parte della struttura di copertura della piscina. È stato interpellato l’ingegnere Riccardo Bramani di Malonno, Brescia, specialista nel settore strutture in legno lamellare, già incaricato in passato come figura professionale a risolvere questioni riguardanti la copertura.

Il Comune, nelle vesti di proprietario della struttura, si è impegnato ad effettuare i controlli opportuni, decidendo di chiudere, sulla base dell’ordinanza sindacale numero 35 dell’11 dicembre 2020, l’impianto stesso e tutte le sue pertinenze accessorie limitrofe, per tutelare l’incolumità pubblica.

Nella giornata odierna è stato effettuato un sopralluogo con tecnici e ingegneri, che stanno facendo tutte le considerazioni del caso.

Nei prossimi giorni si conta di avere un quadro più chiaro ma Rari Nantes e Comune stanno collaborando e nella specificità hanno approntato con urgenza le azioni necessarie a una buona conclusione della vicenda, contando che la piscina possa di nuovo aprire i battenti in meno di due settimane.

“Un’altra tegola in un periodo già difficile dettato dal covid – afferma Francesco Cocchiere – ma speriamo che tutto si sistemi. Vogliamo inoltre ringraziare società come Recco, Camogli, Rapallo, Chiavari, Lavagna e la società My Sport con l’impianto sportivo Sciorba, che hanno subito manifestato il loro interesse chiamandoci e permetteranno ai nostri atleti di fare attività lo stesso. In un momento così lo spirito di collaborazione non può che essere d’aiuto”.