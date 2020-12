Ne: “Tamponi alla Croce Verde, attuata la nostra proposta”

Da Marco Brertani, capogruppo “Unità Democratica per Ne” riceviamo e pubblichiamo

In data 4 dicembre c.a. il nostro Gruppo consiliare ha presentato una interpellanza relativa alla richiesta di attivazione, presso la locale Sezione della Croce verde, di un servizio per l’esecuzione dei tamponi per individuazione di eventuali positività covid 19.

Con soddisfazione siamo venuti a conoscenza che il servizio sopra descritto prenderà concreto avvio dal 12 dicembre 2020 presso la Croce Verde di Conscenti gestito dalla A.S.L. 4.

Il servizio in parola, di grande importanza per la nostra valle tenuto conto della vastità del nostro territorio, agevolerà di molto i cittadini che potranno usufruire della prestazione sanitaria di contrasto al covid 19 presso una struttura del proprio comune, senza doversi recare presso le strutture sanitarie costiere.

Auspichiamo che a breve possa iniziare anche il servizio prelievi presso il poliambulatorio della Croce Verde stessa, altro importante servizio sanitario per il nostro territorio.

Con l’occasione, nel prendere atto della disponibilità dei medici di famiglia ad effettuare i tamponi per il covid 19 si sottolinea che senza il loro prezioso contributo tale attività non sarebbe stata avviata e pertanto il nostro Gruppo consiliare esprime profondo ringraziamento per l’insostituibile l’impegno dimostrato in questo particolare difficile momento.